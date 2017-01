Sophie (17) hoort hoe haar vriendje wordt doodgestoken aan andere kant van de lijn

Reece Cullen werd doodgestoken toen hij aan het bellen was met zijn vriendin Sophie Evans © Facebook.

De 16-jarige Reece Cullen zou zo naar zijn vriendinnetje Sophie Evans (17) vertrekken. Hij belde haar op, trok de deur achter zich dicht. Maar toen gebeurde het.

Reece Cullen © Facebook.

De Ierse jongen wilde Sophie donderdag op de hoogte brengen dat hij op weg was naar haar. Dus belde hij haar op. Maar hij werd op dat moment overvallen vlakbij zijn woning in Jobstown. Reece kreeg een messteek in de borst en schreeuwde het uit.



"Afgrijselijk"

Sophie hoorde het hulpgeroep aan de andere kant van de lijn maar stond machteloos. "Ik kon hem horen schreeuwen. 'Mijn hart, mijn hart', riep hij. Dan werd de lijn verbroken. Het was afgrijselijk", verklaarde het door verdriet overmande jonge meisje. "Het is een gevoel dat ik mijn ergste vijand niet zou toewensen."



Afgeperst

Mogelijk is Reece het slachtoffer geworden van een afrekening. Hij was op vijftienjarige leeftijd betrokken geraakt bij drugsfeiten en zijn familie werd sindsdien door een bende bedreigd en afgeperst voor 200 euro per week.



Geen kans

Na de dood van zijn moeder in september vorig jaar ging het bergaf met hem om zich vervolgens te herpakken. Maar de bende bleef hem lastigvallen. Afgelopen donderdag maakte de tiener helaas geen schijn van kans. Na de fatale steekpartij werd een jongen gearresteerd maar nadien zonder aanklacht weer vrijgelaten.