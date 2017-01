Door: redactie

8/01/17 - 15u50 Bron: vtmnieuws.be

video

In Jeruzalem, in Israël, is een vrachtwagen ingereden op een groep mensen, wellicht Israëlische soldaten. Daarbij zijn vier dodelijke slachtoffers en minstens tien gewonden gevallen. De bestuurder werd neergeschoten door de politie. Een woordvoerder van de politie liet weten dat het om een terroristische aanslag gaat.