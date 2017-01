Door: redactie

8/01/17 - 14u00 Bron: vtmnieuws.be

video

De 26-jarige vermoedelijke dader van de schietpartij van vrijdag op de luchthaven van Fort Lauderdale (Florida) is gisteren in verdenking gesteld voor drie federale klachten, waarvoor hij de doodstraf riskeert. Dat melden de Amerikaanse media. De ex-militair zou aan de FBI hebben verklaard dat hij de aanval had gepland en een enkel ticket naar Fort Lauderdale had gekocht om zijn plan uit te voeren, aldus de FBI.