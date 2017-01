"Ik bedrieg haar en sla haar elke dag": man zet foto's van mishandeling vriendin online

© Facebook.

Iedere dag onderging ze zijn fysieke en mentale mishandelingen. Maar daar stopte de beproeving niet voor de Britse Atlanta Hammond. Haar vriend schepte er bovendien genoegen in om over het misbruik te pochen op Facebook. Hij dreigde ermee een verkrachtingsvideo online te zetten.

Atlanta Hammond uit Braintree in het graafschap Essex ontmoette Halil Cetinkayali in 2013. Zij was toen nog maar 18 jaar. In het begin behandelde hij haar als een prinses maar dat duurde niet lang. Zo moest ze stoppen met werken "uit respect voor zijn geloof".



Controle

Hij controleerde haar en deed er alles aan om zijn vriendin sociaal te isoleren. Vrienden mocht ze niet meer zien, enkel haar moeder mocht ze nog een bezoekje brengen.



Keel

"Ik moest niets verkeerds doen om slaag te krijgen", aldus Atlanta. Toen de mishandelingen haar te veel werden, probeerde ze weg te vluchten. Maar Halil greep haar bij de keel en stak met een mes in haar heup.



Enkelband

Pas na die vreselijke aanval, vond de jonge vrouw de moed om de politie in te lichten. Halil werd opgepakt. Zijn invloed op Atlanta was echter nog dermate groot dat hij haar ervan kon overtuigen om haar aanklacht in te trekken. Hij kwam vrij met een enkelband.



Facebook

Het was toen dat Hilal nog een stapje verderging. Hij toonde aan zijn vriendin de verkrachtingsvideo die hij van haar had gemaakt toen ze sliep. Na die walgelijke zet van haar vriend raapte de jonge vrouw al haar moed bij elkaar en stuurde foto's van haar opgelopen verwondingen naar Hilal. Het bracht hem niet tot inzicht. Integendeel. Hij postte de beelden op Facebook en pochte er zelfs mee. "Dit is mijn vriendin en ik bedrieg haar en sla haar elke dag", schreef hij.



Bed

De vrouw verbrak daarna elk contact met hem maar nog liet hij haar niet gerust. Toen ze op een dag thuiskwam, lag hij op haar bed. Hij achtervolgde haar tot op straat en viel haar aan. De buren waarschuwden op dat moment de politie. Toen hij na die laatste aanval werd gearresteerd, vertelde Atlanta eindelijk het hele verhaal aan de politie. Hilal werd in april veroordeeld tot 19 jaar en 8 maanden gevangenisstraf.