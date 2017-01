De "walgelijke" daad van een hartchirurg in spe

South Bank parklands in Brisbane © thinkstock.

Hij ging een maand naar Australië om te vieren dat hij afgestudeerd was als geneeskundestudent. Maar Down Under liet de Duitse jongeman zijn ware gelaat zien.

De hartchirurg in spe werd vrijdag betrapt toen hij naakte mannen filmde in publieke douches nabij een strand in de Australische stad Brisbane. Hij hield zijn smartphone boven een muurtje en wist in een tijdspanne van drie uur zo zeven naakte mannen in beeld te brengen. De heren waren zich van geen kwaad bewust. Het was een veiligheidsagent die de Duitser opmerkte en de politie verwittigde.



Duy Tran Le (26) werd gearresteerd en pleitte gisteren schuldig in de rechtbank. De openbaar aanklager omschreef zijn daad als "walgelijk". "Het is een ongeziene inbreuk op hun privacy", zei Jason Schubert. "Ik veronderstel dat de beklaagde zich op die manier seksueel wenste te bevredigen."



De advocate van Duy Tran Le argumenteerde dat haar cliënt een stageplaats had verkregen op een hartafdeling in een ziekenhuis in Duitsland. "Hij heeft een veelbelovende carrière voor zich", verklaarde Kate MacArthur.



Ze zei dat haar cliënt beschaamd was over zijn daden en dat hij angst had dat zijn carrière door een veroordeling in het gedrang zou komen.



De rechtbank besloot om de jongeman enkel een geldboete van omgerekend 750 euro op te leggen. Op 12 januari vliegt hij weer naar huis.