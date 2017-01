Vlaamse toeristen zitten vast aan Turks-Syrische grens door noodweer in Istanboel

Door: redactie

Gaziantep was in oktober nog het toneel van een zelfmoordaanslag. © ap.

Zeker veertien Belgische toeristen zitten sinds gisterochtend vast op de luchthaven van Gaziantep in Turkije, vlakbij de grens met Syrië. Ze komen van Zuid-Afrika en moesten normaal gezien gisteren landen in Istanboel, maar door de slechte weersomstandigheden moest het vliegtuig omgeleid worden. De Vlamingen zijn er niet gerust op, meldt VTM Nieuws.

De toeristen kregen pas een uur voor de verwachte landing het nieuws te horen dat ze niet in Istanboel zouden kunnen landen. "De route veranderde plots op het scherm. Bij het inzetten van de landing kregen we dan plots te horen dat we naar de luchthaven van Gaziantep moesten terugkeren, bij de Syrische grens", vertelt Sanne Wauters aan VTM Nieuws.



Zij wacht samen met dertien andere Belgen en honderd andere toeristen in een hotel in Gaziantep op nieuws. "Toen het toestel eenmaal geland was, werden we zonder veel info naar bussen gebracht die ons naar een hotel in de stad voerden. Nu, anderhalve dag later, weten we nog altijd niet waar we aan toe zijn", klinkt het.



Erg veilig voelen de Belgen zich niet echt. "Gisteren zagen we in de verte een grote, donkere rookpluim", aldus Wauters. "Achteraf lazen we dat er rond die tijd in de Syrische stad Azaz, op 70 kilometer van hier, een bomauto ontploft is. De kans is groot dat we dat gezien hebben. Als je dat begint te beseffen, dan ben je niet gerust. En Amerikaanse toeristen vertelden ons dat hun ambassade hen zelfs afraadt om hier buiten te komen", vertelt Wauters aan VTM Nieuws. "Dat allemaal samen maakt dat we hier niet met een veilig gevoel zitten."