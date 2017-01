Agent schiet man dood die met mes op hem afstormde

© getty.

Duitsland De Duitse politie heeft een man doodgeschoten die vannacht een politiekantoor in Duisburg met een mes was binnengedrongen. Dat heeft een woordvoerder van het gerecht in Duisburg vandaag bekendgemaakt.

Volgens de Duitse krant Rheinischen Post zou de man eerst tijdens een handgemeen een bekende met een mes in de hals gestoken hebben in het stadsdeel Bergheim. Vervolgens liep hij door de buurt en verwondde een andere persoon.



Daarna is hij bewapend met een mes een politiekantoor binnengedrongen en stormde op een agent af die hem met meerdere kogels doodschoot.



Het eerste slachtoffer van de messentrekker is zwaargewond en moest een spoedoperatie ondergaan. Hoe het met het tweede slachtoffer gaat, is nog onduidelijk.



Het gerecht van Düsseldorf heeft het onderzoek overgenomen. Het is gebruikelijk dat speurders van een andere stad het onderzoek voeren wanneer een agent iemand met een dodelijk schot heeft geraakt.



Het politiekantoor in het district Rheinhausen is sinds het voorval gesloten. Wie de dader is of wat zijn motief was, is nog niet bekend.