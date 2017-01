Vijf doden en 27 gewonden bij busongeval in Frankrijk

Door: redactie

8/01/17 - 07u46 Bron: Belga

© thinkstock.

Bij een busongeval in het oosten van Frankrijk zijn vanochtend vijf mensen om het leven gekomen en 27 anderen gewond geraakt. Twee van hen verkeren in kritieke toestand. Op de bus zaten Portugezen die onderweg waren naar Zwitserland.

Het ongeval gebeurde kort voor 4.30 uur in het departement Saône-et-Loire, in de Bourgogne. Door de ijzel zou de bus van de weg afgeraakt zijn en op een lager gelegen gedeelte terechtgekomen zijn.



Volgens de lokale nieuwswebsite Creusot-Info was op de bus plaats voor ongeveer veertig passagiers.