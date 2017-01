Vier doden en 28 gewonden bij busongeval in Frankrijk

Door: redactie

8/01/17

Bij een busongeval in het oosten van Frankrijk zijn vanochtend vier mensen om het leven gekomen en 28 anderen gewond geraakt. Drie van hen verkeren in kritieke toestand. Op de bus zaten Portugezen die onderweg waren naar Zwitserland. Eerder was er sprake van vijf doden en 27 gewonden.