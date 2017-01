Alec Baldwin provoceert met Russische 'Make America Great Again'-pet

Door: redactie

8/01/17 - 06u36

See this Instagram photo by @iamabfalecbaldwin * 10.1k likes

Acteur Alec Baldwin maakt er een sport van om de Amerikaanse president-elect Donald Trump op de kast te jagen. En daar slaagt hij tot nu toe overigens aardig in. In een post op Instagram daagt Baldwin de president-elect nu uit met een petje waarop de Russische vertaling van Trumps slogan 'Make America Great Again' staat.

Watched Saturday Night Live hit job on me.Time to retire the boring and unfunny show. Alec Baldwin portrayal stinks. Media rigging election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

Baldwin is niet van plan om zijn aanhoudende kritiek op Trump te staken. Toen onlangs bekendraakte dat de aankomend president voor zijn eedaflegging geen sterren vond die wilden optreden, bood de acteur vrijwillig zijn hulp aan. ''Ik wil optreden tijdens Trumps inauguratie. Ik wil Highway to Hell zingen'', tweette hij cynisch.



In het komische programma 'Saturday Night Live' steekt Baldwin wekelijks de draak met Trump. Een vertolking die de Republikein overigens niet kan smaken. "Ik bekeek de aanval van Saturday Night Live op me. Tijd om de saaie en niet-grappige show af te voeren. Vertolking Alec Baldwin is slecht. Media vervalsen verkiezingen!" tweette hij na een aflevering.



Naar aanleiding van de controverse omtrent de cyberaanvallen waarmee Rusland de Amerikaanse verkiezingen zou hebben proberen te beïnvloeden, postte Baldwin een selfie waarop hij een baseballpet draagt met de Trump-slogan 'Make America Great Again' in het Russisch, in combinatie met een "rammel niet met mijn voeten"-gelaatsexpressie.



Volgens Mashable staat er in feite letterlijk vertaald 'Make America Cool Again' op de pet.