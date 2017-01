Boeddhistische monnik kritiek nadat hij zichzelf in brand stak op betoging

Door: redactie

8/01/17 - The Telegraph, AP



In Zuid-Korea is een boeddhistische monnik in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De man had zichzelf gisteren in brand gestoken tijdens een betoging tegen de uit de macht ontzette presidente Park Geun-hye.

"Verraadster" © afp. De man stak zichzelf zaterdag in brand tijdens een betoging die opriep tot de afzetting van president Park Geun-hye, aldus de politie. Uit notities van de monnik blijkt dat hij haar een "verraadster" noemde omwille van een overeenkomst die haar regering in 2015 sloot met Japan. Die betrof een langdurig geschil over de Zuid-Koreaanse vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog door het Japanse leger in de seksslavernij gedwongen werden.