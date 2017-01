Rode Kruis waarschuwt voor humanitaire crisis in Britse ziekenhuizen

Door: redactie

Het Britse publieke gezondheidssysteem National Health Service (NHS) heeft te kampen met een humanitaire crisis. Daarvoor heeft het Britse Rode Kruis gewaarschuwd na de dood van twee patiënten die aan het wachten waren op verzorging in de gangen van een ziekenhuis. De ziekenhuizen en ambulancediensten kunnen de stijgende vraag aan diensten niet meer bolwerken, aldus het Rode Kruis in de Britse media. De NHS ontkent dat er een crisis is, maar geeft wel toe dat het aantal patiënten hoger is dan ooit.

Het Worcestershire Royal hospital heeft vrijdag een onderzoek geopend naar de dood van de twee patiënten, en ontkent niet dat de patiënten omkwamen nadat ze lang hadden moeten wachten op bedden in de gangen van het ziekenhuis in de eindejaarsperiode. Naar verluidt zou een vrouw gestorven zijn aan een hartaanval nadat ze 35 uur had moeten wachten, terwijl een man op een bed in de gang een vaatverwijding (aneurysme) kreeg en niet gered kon worden.



Artsen verklaarden vrijdag dat ze vrezen dat nog meer patiënten kunnen sterven door de chaos binnen de NHS vanwege besparingen. Die leidt tot lange wachttijden, een chronisch tekort aan ziekenhuisbedden en te weinig personeel.



Hulp Rode Kruis

Het Rode Kruis helpt de NHS waar nodig. "We reageren op de humanitaire crisis in ons ziekenhuis en ambulancediensten in het hele land. We zijn opgeroepen om te helpen mensen naar huis te sturen uit de ziekenhuizen en zoveel mogelijk bedden vrij te maken", aldus directeur Mike Adamson aan The Guardian. "Dat betekent dat we ons team noodvrijwilligers hebben moeten inzetten en onze partner Land Rover hebben gevraagd om voertuigen te lenen om patiënten te vervoeren en het systeem in gang te krijgen." Daarnaast helpt het Rode Kruis met thuiszorg.



"Nationaal schandaal"

De NHS ontkende gisteren op BBC dat er een humanitaire crisis is in de Engelse ziekenhuizen, maar geeft wel toe dat de vraag hoger is dan ooit. Oppositieleider Jeremy Corbyn heeft premier Theresa May ondertussen opgeroepen om aan het parlement uit te leggen hoe ze het "nationaal schandaal" van de NHS zal oplossen. Ondertussen heeft al een derde van de ziekenhuisgroepen aan de alarmbel getrokken dat er dringende acties nodig zijn om het stijgende aantal patiënten het hoofd te kunnen bieden.