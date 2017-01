Saoedische politie doodt twee vermoedelijke extremisten

Door: Redactie

8/01/17 - 04u11 Bron: AP

Saudische militairen bij het militaire anti-terrorisme centrum in (IMCTC) in Riyad. © epa.

De Saoedische politie heeft gisteren twee vermoedelijke extremisten van Islamitische Staat doodgeschoten in de hoofdstad Riyad. Dat melden de Saoedische autoriteiten. De mannen worden verdacht van verschillende aanvallen in het land, waaronder bomaanslagen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat de twee het vuur openden op de politie nadat ze waren omsingeld in de wijk Yasmeen, in het noorden van Riyad. De politie schoot terug waarbij de twee werden gedood. Een agent raakte licht gewond.



Het ministerie publiceerde foto's van aangetroffen zelfmoordvesten, geweren en munitie. Ook zou de politie in het huis van de mannen materiaal hebben gevonden om bommen mee te maken. Een van de gedode strijders zou een expert zijn in het maken van bomgordels die worden gebruikt door zelfmoordterroristen. Hij werd al langere tijd gezocht.



Saoedi-Arabië wordt de laatste tijd geconfronteerd met aanslagen van een lokale afdeling van Islamitische Staat.