Portugese ex-president Soares overleden: "Een man van de vrijheid"

Door: redactie

8/01/17 - 04u04

De overleden ex-president van Portugal Mario Soares. © afp.

In Portugal is gewezen president Mario Soares overleden. Hij werd 92. Mario Soares was een "man van de vrijheid, die wilde dat iedereen vrij kon leven en zijn hele leven heeft gevochten om die hoop werkelijkheid te laten worden". Zo roemt de nieuwe VN-secretaris-generaal Antonio Guterres in een mededeling de overleden Portugese socialistische ex-premier en -president. Guterres, zelf een Portugese socialist, heeft nauw samengewerkt met Soares, die de "vader van de Portugese democratie" wordt genoemd. Hij was onder meer premier tijdens de laatste maanden van Soares' presidentschap in 1995-1996.