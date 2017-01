Britse jongeman (20) is vier maanden zwanger: "Het is wel een beetje verwarrend"

Koen Van De Sype

Hij voelt zich er naar eigen zeggen zelf wat vreemd bij, maar Hayden Cross uit het Britse Gloucester is vier maanden zwanger. De man - die 20 jaar geleden geboren werd als vrouw - zit volop in zijn transformatie, maar koos ervoor om die op pauze te zetten en eerst een kind te baren. Omdat hij het zich niet kan permitteren om eicellen te laten invriezen en later een kind te krijgen.

© Facebook. "Het voelt raar omdat mijn lichaam in de overgang zit", zegt Hayden, die drie jaar geleden startte met zijn transitie en mannelijke hormonen neemt. "Het gaat eigenlijk in tegen alles wat er binnenin mij aan de gang is, maar ik had geen andere keuze."



De jongeman wilde immers heel graag vader worden. Maar het invriezen van zijn eicellen zou minstens 4.600 euro kosten en zo veel kon de werkloze man niet op de tafel leggen. En daarom zette hij zijn transitie op pauze om eerst een kind te kunnen krijgen. Op de natuurlijke manier.



Gevaar

En daarvoor schuwde hij geen gevaar. Hij zocht een anonieme spermadonor via een speciale groep op Facebook en bracht het zaad van de man zelf in met een spuit. "Het kostte me op deze manier niets", zegt hij. "En ik had geluk, want het lukte van de eerste keer. De donor zelf wilde verder geen contact. Hij zei dat het voor hem gewoon een manier was om mensen te helpen." Lees ook Mama verbergt zich in kast voor haar kinderen. En vat het moederschap perfect samen in minder dan een minuut

Hayden geeft toe dat het een moeilijke periode is. "Enerzijds ben ik blij dat ik een kind krijg, maar anderzijds moet ik nu nog langer een vrouw blijven", klinkt het. "Ik stond op het punt om mijn transitie af te ronden en mijn borsten en eierstokken te laten wegnemen, maar dat moet nu wachten. Zwanger zijn is ook het vrouwelijkste wat er bestaat en ik voel me echt al een man. Het zou een leuke tijd moeten zijn, maar dat is het eigenlijk niet."



Single

De jongeman - die zichzelf omschrijft als biseksueel en single is - worstelde lang met zijn gevoelens vooraleer hij besefte wat hij eigenlijk écht wilde: man worden. Een vriend van hem die transgender is - Shane Hope (26) - hielp hem. "Toen ik hoorde hoe Shane zich voelde en wat hij had meegemaakt, herkende ik het meteen. Zo voelde ik me ook. In 2013 besloot ik alles in gang te zetten om man te worden, niet alleen biologisch maar ook administratief, door onder meer mijn naam te veranderen."