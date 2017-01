Muiterij binnen Ivoriaanse leger: soldaten gijzelden minister van Defensie

Door: redactie

8/01/17 - 01u14 Bron: Belga, ANP

Muitende soldaten komen toe in Bouake voor een gesprek met Alain-Richard Donwahi, minister van Defensie. © reuters.

Ivoriaanse muitende soldaten hebben gisteren twee uur lang minister van Defensie Alain Richard Donwahi gegijzeld. De soldaten hielden de minister en zijn delegatie vast nadat de Ivoriaanse president beloofd had rekening te houden met de eisen van de soldaten rond een hoger loon en betere leefomstandigheden.

Alain-Richard Donwahi, de Ivoriaanse minister van Defensie. © reuters.

De muiterij brak vrijdagochtend uit in de noordelijke stad Bouake, de op een na grootste stad van het West-Afrikaanse land. De militairen stalen wapens uit politiekazernes in Bouake en blokkeerden belangrijke invalswegen. Al snel breidde de opstand zich uit naar andere steden en gisteren werden er schoten gehoord binnen een militair kamp in Abidjan. De Ivoriaanse president Alassane Ouattara beloofde rekening te houden met de eisen van de militairen en verklaarde dat er een akkoord was rond de verbetering van hun levensomstandigheden.



Gijzeling

Kort na de verklaring van de president hielden de militairen de minister van Defensie en zijn delegatie, die onderhandeld hadden met de militairen in naam van de president tegen, omdat ze niet akkoord waren met het akkoord. Ook de plaatsvervangend commandant van de republikeinse garde, de burgemeester van Bouaké, andere lokale ambtenaren en journalisten zaten opgesloten in de woning.



De boze militairen schreeuwden dat ze onmiddellijk geld wilden en niet pas volgende week. Ze droegen zware wapens en kalasjnikovs. Twee uur later lieten ze hun gijzelaars weer vrij. De minister stapte meteen op het vliegtuig, zonder een verklaring te geven.



Burgeroorlog

President Ouattara riep de soldaten nog op om opnieuw naar hun kazernes te gaan, "zodat we de uitvoering van deze beslissingen in een rustige sfeer kunnen laten verlopen". Hij wees er ook op dat het gedrag van de soldaten "niet de juiste manier is om eisen te stellen".



Ontevreden soldaten hadden in 1999 al een succesvolle militaire staatsgreep gepleegd in Ivoorkust. Van 2002 tot 2007 belandden het land in een burgeroorlog, en ook na de presidentsverkiezing van 2010 kwam het tot een burgeroorlog, die in 2011 tot een einde kwam. Sindsdien behoort Ivoorkust, de grootste cacaoproducent ter wereld, tot de sterkst groeiende economieën ter wereld.