Koud en glad bij ons? Het kan erger

7/01/17

In Polen duiken de temperaturen tot -25. In Warschau is de Vistula-rivier langs de zijkanten dicht gevroren, in het midden drijven dikke ijsschotsen. Het is al sinds woensdag zo koud in Polen. In totaal kostte de koudegolf al het leven aan tien mensen. Ook Italië kreunt onder de winter. En opvallend, niet het noorden van het land, wel het zuiden. Op het eiland Sicilië ligt er zelfs sneeuw. In Italië stierven al zeven mensen door de kou. De Turkse hoofdstad Istanboel wordt geteisterd door echte sneeuwstormen. Er viel tot een halve meter sneeuw. Zo'n 500 vluchten werden geschrapt en ook op de weg gaat het heel moeilijk. Minder sneeuw in Nederland, maar zij hadden vooral last van ijzel. Zeker 350 ongevallen op de snelwegen. Eén automobilist kwam om het leven toen hij met zijn auto in de gracht schoof. Nochtans zette de strooidiensten alles op alles om de wegen vrij te houden.