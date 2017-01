Hoofdsponsor schaatsploeg beschoten op EK schaatsen in Heerenveen

redactie

7/01/17 - 19u37

In Thialf bij Heerenveen, waar dit weekend het EK schaatsen plaatsvindt, heeft zich vanavond een schietpartij voorgedaan. Daarbij is Bert Jonker in de hand geschoten, de directeur van een Amsterdams ingenieursbureau die ook hoofdsponsor is van een schaatsploeg. De dader zou inmiddels ingerekend zijn.

© anp. Op Twitter meldde freelance sportjournalist Bas Scharwachter dat er een schot was gevallen en dat een man met een bebloede arm over het parkeerterrein kwam aangelopen, op zoek naar hulp. Het zou gaan om Bert Jonker, de directeur van ingenieursbureau Clafis en sponsor van een schaatsploeg.



Jonker zou naar verluidt een zakelijk conflict hebben gehad met een andere Friese ondernemer. Jonker zou tijdens de discussie in zijn auto zijn gestapt en hard zijn weggereden. Hij is toen beschoten in zijn hand. In paniek reed hij verschillende geparkeerde auto's aan.



Het slachtoffer is volgens de politie aanspreekbaar. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Hij is volgens de politie niet ernstig gewond geraakt. We hebben net melding gehad van een man met een vuurwapen bij #Thialf #Heerenveen. De @polheerenveen is ter plaatse en doet nader onderzoek — Politie Fryslân (@polfryslan) Sat Jan 07 00:00:00 MET 2017

Eén man kwam naar mij toe met een arm vol bloed. Daarvoor was een schot te horen. Geen updates meer van mij, ben weggerend naar de auto. — Bas Scharwachter (@BasScharwachter) Sat Jan 07 00:00:00 MET 2017 Scharwachter was op het moment van het incident op de parkeerplaats van het ijsstadion. Hij vertelt op Twitter hoe hij een doffe knal hoorde, waarna de gewonde man op hem kwam afgelopen.



In eerste instantie is hij naar het slachtoffer toegelopen om hulp te bieden. Hij is vervolgens naar zijn auto gevlucht, waar hij de politie heeft verwittigd.



De politie van Heerenveen is ter plaatse en doet nader onderzoek. De omgeving is afgezet. Enige wat ik verder weet is dat we één doffe knal hoorde. Iets anders dan vuurwerk leek het. Daarna kwam die kan, toen weggerend. — Bas Scharwachter (@BasScharwachter) Sat Jan 07 00:00:00 MET 2017