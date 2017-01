Amerikaanse marine zet 300 manschappen in felbevochten deel van Afghanistan in

Door: redactie

7/01/17 - 14u47 Bron: Belga

Beeld van een zelfmoordaanslag van de taliban in Lashkar Gah in oktober vorig jaar. © ap.

Het marinierskorps van de Verenigde Staten gaat in de lente ongeveer 300 troepen inzetten in de felbevochten provincie Helmand, in het zuidwesten van Afghanistan. Ze zullen deel uitmaken van de NAVO-ondersteuningsmissie in de regio, zegt de Amerikaanse marine op haar website. In totaal zitten momenteel ongeveer 10.000 Amerikaanse troepen in Afghanistan.