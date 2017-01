Massamoordenaar Charles Manson terug naar gevangenis

Door: redactie

7/01/17 - 14u28 Bron: ANP

Charles Manson in 2011. © reuters.

Massamoordenaar Charles Manson is teruggebracht naar de Corcorangevangenis in Central Valley in Californië, waar hij een levenslange straf uitzit. De inmiddels 82-jarige Manson werd afgelopen week onverwacht opgenomen in een ziekenhuis 'wegens een ernstig medisch probleem'.