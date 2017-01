Door: redactie

Esteban Santiago, de verdachte van de schietpartij van gisteren op de luchthaven van Fort Lauderdale in Florida, meldde zich enkele maanden geleden bij de FBI waar hij verklaarde dat hij stemmen hoorde in zijn hoofd. De 26-jarige man is volgens functionarissen een Irak-veteraan die in augustus ontslagen werd bij de Alaska National Guard nadat hij gedegradeerd werd, aldus de media.