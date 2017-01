Door: redactie

7/01/17 - 13u32 Bron: vtmnieuws.be

De dader van de schietpartij op de luchthaven van Fort Lauderdale in de Amerikaanse staat Florida is geïdentificeerd als Esteban Santiago. De 26-jarige man zou een Irak-veteraan zijn die in augustus ontslagen werd bij de Alaska National Guard, nadat hij gedegradeerd werd. Gisteren schoot hij in Florida vijf mensen dood.