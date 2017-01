Minstens 43 doden bij bomaanslag in noorden van Syrië

Door: redactie

7/01/17 - 12u29 Bron: Belga

Een archiefbeeld uit Azaz van 15 februari 2015, toen een lokaal hospitaal zwaar getroffen werd door enkele raketten. © reuters.

Bij de aanslag met een bomauto in de Syrische stad Azaz, in de noordelijke provincie Aleppo, zijn minstens 43 mensen omgekomen. Dat blijkt uit een nieuwe balans van het Syrisch observatorium van de mensenrechten. Daarnaast zouden ook tientallen gewonden zijn gevallen bij de ontploffing op een markt voor een gerechtsgebouw. De slachtoffers zijn voornamelijk burgers.

Het is nog niet duidelijk wie voor de explosie verantwoordelijk is, maar Azaz, dat in handen is van de rebellen, is wel vaker het doelwit van aanslagen door terreurgroep Islamitische Staat (IS). Op 17 november kwamen nog 10 tot 25 mensen om bij een aanslag. Een maand eerder kostte een ontploffing aan een controlepost aan 17 mensen het leven.



Azaz ligt dicht bij de Turkse grens. De rebellen strijden in de regio niet enkel tegen het regime van president Bashar al-Assad, maar vechten er samen met Turkse troepen ook tegen de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG) en IS.