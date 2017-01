Minstens 19 doden bij bomaanslag in noorden van Syrië

Door: redactie

7/01/17 - 12u29 Bron: Belga

Een archiefbeeld uit Azaz van 15 februari 2015, toen een lokaal hospitaal zwaar getroffen werd door enkele raketten. © reuters.

In Syrië zijn bij een aanslag met een bomauto zaterdag minstens negentien mensen omgekomen in de stad Azaz, in de noordelijke provincie Aleppo. Dat zegt het Syrisch observatorium van de mensenrechten. Daarnaast zouden ook tientallen gewonden zijn gevallen bij de ontploffing op een markt voor een gerechtsgebouw.