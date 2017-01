Steve werd geraakt tijdens schietpartij op luchthaven Florida, zijn laptop redde zijn leven

Door: redactie

7/01/17 - 10u45 Bron: CNN

© screenshot.

fort lauderdale Steve Frappier was op de luchthaven van Fort Lauderdale in Florida toen schutter Esteban Santiago het vuur opende op onschuldige reizigers en vijf mensen doodde en minstens 13 mensen verwondde. Steve werd geraakt, maar raakte er wonderwel vanaf zonder ook maar een schrammetje. En dat dankzij... zijn laptop in zijn rugzak. "Mijn rugzak heeft mijn leven gered", vertelt hij aan CNN.

Een foto van na de schietpartij toont de laptop van Steve met een grillig kogelgat aan de onderkant. © Facebook.

Steve Frappier stond in de bagagehal toen hij plots uit het niets knallen hoorde. Dan schreeuwde er iemand dat een man een wapen had. Steve en de mensen rondom hem gooiden zich onmiddellijk op de grond. "Het was muisstil. Al wat we hoorden was het geweer dat afging", vertelt een aangeslagen Steve met trillende stem aan CNN.



Al snel klonk het oorverdovende geluid van kogelgeschut dichter en dichter. Luttele seconden later richtte de schutter zijn geweer richting Steve, die naar eigen zeggen op de grond lag "zoals een schildpad met mijn rugzak op me". Hij voelde hoe iets insloeg op zijn rug. Steve had op dat moment nog niet door dat hij beschoten was, want de bagageband was de hele tijd blijven draaien en geregeld vielen er koffers en spullen op hem. Later bleek het inderdaad om een kogel te gaan.



"Het was pas later, toen ik naar het toilet ging om mezelf te checken dat ik merkte dat de kogel mijn rugzak was binnengegaan." Hij overhandigde zijn rugzak aan de FBI voor onderzoek. "Zij vonden de kogel in een zak in mijn rugzak. Hij was afgeketst op mijn laptop."