Nog eens ruim 6.000 ontslagen na mislukte Turkse coup

7/01/17 - 09u15 Bron: Belga

De Turkse autoriteiten hebben opnieuw meer dan 6.000 mensen de laan uitgestuurd in het kader van de zuiveringsactie na de mislukte staatsgreep in juli. Dat blijkt uit drie decreten die in het Turkse staatsblad werden gepubliceerd.