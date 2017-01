Zes doden bij gewelddadige protesten tegen verhoging brandstofprijzen in Mexico

Door: redactie

7/01/17 - 02u38 Bron: Belga

© afp.

Bij hevige protesten tegen een verhoging van de brandstofprijzen zijn in Mexico sinds woensdag al zes mensen om het leven gekomen en 900 mensen gearresteerd. Activisten roepen op om dit weekend opnieuw te protesteren, maar vragen de manifestanten wel om de manifestaties vreedzaam te laten verlopen.

Rellen en plunderingen

© ap.

Sinds woensdag kwamen bij rellen en plunderingen in heel het land al minstens zes mensen om het leven gekomen zijn en 20 anderen gewond zijn geraakt. Eerder vonden al vreedzame protesten plaats.



In de staat Hidalgo kwamen twee mensen op bij rellen tussen manifestanten en de politie. In Veracruz werd een manifestant vertrappeld tijdens plunderingen, terwijl de lokale media melding maken van de dood van nog eens twee vermoedelijke plunderaars. In Mexico-Stad kwam een politieagent om het leven die een benzinestation wilde bewaken voor aanvallers, maar het is nog niet bevestigd dat zijn dood iets te maken heeft met de protesten.



Meer dan 900 mensen werden, vooral in de centraal gelegen staat Mexico, gearresteerd voor plunderingen en rellen, en manifestanten hebben straten geblokkeerd, benzinestations afgesloten en minstens een politiewagen in brand gestoken. Volgens de politie werden sommige geweldplegingen uitgevoerd naar aanleiding van berichten die door valse profielen op de sociale media werden geplaatst. Manifestanten hebben in 10 staten meer dan 350 windels geplunderd en door de angst voor meer rellen hebben duizenden winkels hun deuren gesloten gehouden, wat leidt tot economische verliezen tot 50 miljoen peso (2,2 miljoen euro).