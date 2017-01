Bekroonde Argentijnse schrijver Ricardo Piglia overleden

Door: redactie

7/01/17 - 02u26 Bron: Belga

© afp.

De Argentijnse schrijver van romans en kortverhalen Ricardo Piglia is gisteren overleden op 75-jarige leeftijd. Dat heeft zijn uitgever Anagrama bevestigd. Piglia, een van de belangrijkste hedendaagse Argentijnse schrijvers, leed al enkele jaren aan de neurologische ziekte ALS.

Puglia publiceerde zijn eerste bundel kortverhalen 'La Invasión' (De invasie) in 1967, en schreef daarna nog vijf romans en verschillende bundels met verhalen en essays.



Hij raakte bekend bij het grote publiek bekend met 'Respiración artificial' (kunstmatige ademhaling) (1980), een detectieveroman waarin ook het bloedige verleden van Argentinië aan bod komt. De roman wordt beschouwd als een keerpunt in de Argentijnse literatuur.



Piglia kreeg verschillende literaire prijzen tijdens zijn carrière. Zo kreeg hij in 2011 de Venezolaanse Premio Rómulo Gallegos voor zijn roman 'Blanco nocturno', die onder de titel 'Doelwit in de nacht' vertaald werd in het Nederlands, en in 2015 kreeg hij de Spaanse Premio Formentor de las Letras voor zijn volledige oeuvre.



Piglia, die eveneens lesgaf aan de Amerikaanse universiteiten van Harvard en Princeton, schreef ook verschillende filmscripts en zijn roman 'Plata quemada' ('Brandend geld') werd verfilmd door Marcelo Pineyro. Die won voor zijn adaptatie de Premio Goya voor beste Spaanstalige buitenlandse film in 2001.