Dode bij schietpartij in Breda

Bij een schietpartij in de Nederlandse stad Breda is vrijdagavond laat een man om het leven gekomen. Het slachtoffer is waarschijnlijk een 60-jarige Bredanaar, meldt de politie.

Rond 23.30 uur kreeg de politie een melding van getuigen die schoten hadden gehoord op de Lunetstraat. Bij aankomst troffen de hulpdiensten het slachtoffer aan op het fietspad. Ze probeerden hem nog te reanimeren, maar dit bleek tevergeefs.



Over de identiteit van de dader en de aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend. De politie onderzoekt of het om een liquidatie gaat.



Volgens getuigen zou er een auto zijn gestopt en zou de passagier zijn uitgestapt en op de man zijn beginnen schieten, aldus Omroep Brabant op zijn website. Of er inderdaad een auto bij de schietpartij betrokken was, onderzoekt de politie. "Vermoedelijk is de dader er inderdaad in een auto vandoor gegaan", zegt een politiewoordvoerder.