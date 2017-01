50 paaldanseressen bij uitvaart politicus in Taiwan

Door: redactie

Vijftig jeeps en evenzoveel paaldanseressen op het dak die in processie door de straten van Chiayi County in Taiwan trokken. Zo zag de uitvaart eruit van de Taiwanese lokale bestuurder Tung Hsiang. Hij overleed 30 december en werd dinsdag begraven.

Volgens zijn zoon wilde Hsiang dat zijn uitvaart hilarisch zou worden. Aan de processie deden naast dansers ook drummers en vlaggendragers mee.



Op zich zijn processies met auto's niet ongewoon in Taiwan, maar in deze vorm was het volgens inwoners nog niet eerder vertoond. Het gebruik zou zijn oorsprong vinden in klaagvrouwen die in vroeger tijden werden ingehuurd om te huilen bij begrafenissen.