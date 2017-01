'Metrosurfen' wordt Britse jongen fataal

Door: redactie

6/01/17 Bron: RTL Info

Ook in Antwerpen werden al jongeren betrapt die aan het metrosurfen waren. Ze houden hun aan de achterkant van een metrostel vast en proberen op het dak te klauteren. © Screenshot ATV.

Een jonge Brit is in een Parijs metrostation om het leven gekomen toen hij aan het 'treinsurfen' was. De feiten deden zich voor op oudejaarsavond, maar werden nu pas bekendgemaakt door het RATP, het openbaar vervoerbedrijf van de Franse hoofdstad.

"Op 31 december om 23.20 uur werd de metrobestuurder ter hoogte van het metrostation Daumesnil, lijn zes, staande gehouden door een jongeman", bericht het RATP in een persbericht. "Hij vertelde dat een van zijn vrienden gewond was geraakt aan het hoofd en dringend medische zorg nodig had."



Bij controle bleek het slachtoffer tussen twee metrostellen te liggen. Volgens een politiebron was het dan ook duidelijk dat de jongen geprobeerd had op het dak van het voorste metrostel te kruipen, maar uiteindelijk was gevallen. Het slachtoffer werd nog ter plekke verzorgd, maar overleed later in het ziekenhuis.



Nog volgens RATP waren de jongeren aan het treinsurfen, of beter, metrosurfen. Het slachtoffer zou deel uitgemaakt hebben van een groep jongens die eerder al aangetroffen waren op dezelfde lijn toen ze ook van het ene naar het andere metrostel probeerden te springen. Het bedrijf zegt er genoeg van te hebben en dient klacht in.



Elektrocutie

Treinsurfen of metrosurfen is een hype die al enkele jaren meegaat. Doel is om op het dak van een rijdende trein of metro te staan of aan de achter- of zijkant van een rijdend toestel te gaan hangen. Vele jongeren doen het voor de kick - en maken er ook vaak een filmpje van -, maar het is extreem gevaarlijk. Treinsurfers lopen immers het risico onder de wielen van het voertuig terecht te komen of kunnen geëlektrocuteerd worden.



Wie in België betrapt wordt op deze illegale activiteit, wordt een boete van 500 euro onder de neus geduwd.