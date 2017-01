Zeker vijf doden bij schietpartij in Florida - Vlaming: "Waren gisteren nog op luchthaven om kleindochter af te zetten"

Door: redactie

6/01/17 - 19u35 Bron: Belga, Reuters, Volkskrant

Een gewonde vrouw wordt binnengebracht in een ziekenhuis in Fort Lauderdale. © ap.

Een schietpartij op de internationale luchthaven van de stad Fort Lauderdale in Florida heeft aan meerdere mensen het leven gekost. Het gaat om zeker vijf doden en acht gewonden, aldus de politie. De schutter is opgepakt. Vlaming Marc De Vlieger, die in Florida woont, heeft ons laten weten dat er nog steeds geschoten wordt. Eén van de schutters is levend opgepakt, anderen zouden zich verschansen in de parkeergarages.

Marc De Vlieger was gisteren in de luchthaven en zou er ook morgen familie gaan afhalen. © RV. © ap.

Vlaming Marc De Vlieger, die al 40 jaar in Florida woont, op slechts tien minuten van de luchthaven, volgt het nieuws op de voet. Marc was gisteren op Hollywood International Airport om er zijn kleindochter Briana (9) af te zetten na haar kerstbezoek. Ook morgen zou hij normaal naar de luchthaven moeten gaan om er zijn familie te verwelkomen. "Dit is een oorlog van lafaards. Mijn vrouw is aan het huilen. We liepen er gisteren nog rond met onze kleindochter", vertelt Marc in een reactie aan onze krant.



Hij laat ook weten dat het vuurgevecht nog niet ten einde is. "De politie maant iedereen aan uit de parkeergarages te komen. Jong en oud moeten hun handen boven het hoofd houden. Het zijn vreselijke beelden."



"Zei niks"

Alvast één dader, een jonge man, gekleed in een T-shirt van Star Wars, opende het vuur in de bagagehal van terminal 2 van de Fort Lauderdale-Hollywood International Airport. Hij doodde zeker vijf mensen en verwondde acht anderen vooraleer hij kon worden uitgeschakeld. Hij werd neergeschoten door de politie toen hij zijn wapen herlaadde, zo vertelden getuigen aan MSNBC.



Het zou gaan om een twintiger. Mark Lea getuigde tegenover MSNBC dat "er geen ritme of logica" achter de aanval leek te zitten. "Hij zei niks. Hij zweeg de hele tijd en riep niets." De sherriff van Broward County, waar Fort Lauderdale onderdeel van uitmaakt, wou niet zeggen wat de achtergrond is van de schutter en waarom deze het vuur opende. Burgemeester Barbara Sharief van Broward County bevestigt dat er slechts één schutter was.



Bloedend slachtoffer verzorgd

Buiten de luchthaven werd een bloedend slachtoffer behandeld door ambulance-verplegers. De politie en speciale eenheden zijn in grote getale aanwezig op de luchthaven. Terminal 2 werd snel na de schietpartij geëvacueerd.



Ari Fleischer, de voormalige woordvoerder van het Witte Huis tijdens de eerste ambtstermijn van George W. Bush, was op de luchthaven toen de eerste schoten werden gelost. Volgens hem "lijkt alles nu kalm. Maar de politie laat niemand de luchthaven verlaten - althans niet uit het gedeelte waar ik ben."



Passagiers zitten vast

Fort Lauderdale-Hollywood International Airport is de tweede grootste in het zuiden van Florida. Op beelden van diverse omroepen is te zien hoe honderden passagiers zich hebben verzameld bij een van de landingsbanen. Gouverneur Rick Scott van Florida is onderweg naar de luchthaven.



Passagiers in vliegtuigen die net waren geland of nog moesten vertrekken, mochten niet naar buiten. "Alles wat je nu ziet op televisie, gebeurt vlak voor mijn raam", aldus Jillian Saunders uit Palm Beach die vastzit in haar vliegtuig dat naar Los Angeles moest vertrekken. "Ze zeggen dat we nu op de veiligste plek op de luchthaven zitten."