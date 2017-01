Vrouw (52) omgekomen na executie met giftige mieren

Door: redactie

6/01/17 - 19u13 Bron: AD.nl

De vrouw en haar twee kinderen, vastgebonden aan de boom in kwestie. © Radio Municipal Caranavi.

Een 52-jarige vrouw is op Nieuwjaarsdag op een lugubere manier om het leven gekomen. De Boliviaanse werd door de inwoners van een dorpje in het Zuid-Amerikaanse land bestempeld als autodief en vastgebonden aan een boom, om daar vervolgens gebeten te worden door mieren.

De 52-jarige werd nog op het nippertje gered door de hulpdiensten, maar stierf uiteindelijk in het ziekenhuis door zwellingen rondom haar nek. Ook haar zoon en dochter werden vastgebonden aan de 'heilige' Palo Santo-boom, maar overleefden de aanval wel. Een advocaat van de desbetreffende familie meldt dat het zeer waarschijnlijk is dat de vuurmieren de nek van het slachtoffer gebeten hebben. Hierdoor ontstonden zwellingen en kon ze niet meer ademen, met de dood als gevolg.



De vrouw werd eerder veroordeeld voor autodiefstal, maar later bleek dat het slachtoffer onschuldig was, zo zegt een lokale politiechef. Er is één verdachte aangehouden, die vermoedelijk verantwoordelijk is voor het opruien van het plaatselijke volk. Het opvallende van de zaak is dat de vrouw niet uit het dorp kwam, maar slechts op bezoek was. Wat ze precies kwam doen is onbekend.



De boom waaraan het drietal werd vastgebonden staat bekend als een favoriete schuilplek van de vuurmieren. Het is niet bekend of er eerder mensen zijn geëxecuteerd op deze manier.