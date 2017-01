Noorwegen neemt nu al afscheid van FM

Door: redactie

6/01/17 - 17u47 Bron: ANP

Noorwegen neemt afscheid van radio via FM-golven. Het Scandinavische land is het eerste ter wereld dat volledig overgaat op het digitale DAB-systeem. De overstap begint volgende week woensdag in de noordelijk gelegen stad Bodø. Aan het einde van het jaar is heel het land overgestapt op digitale radio.