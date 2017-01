Door: redactie

Doorheen Frankrijk worden honderdduizenden eenden preventief geslacht door om de verspreiding van een vogelgriepvirus te voorkomen. Op beelden uit Latrille is te zien hoe de vogels massaal vergast worden door mannen in witte pakken. In bepaalde delen van Frankrijk moeten alle loslopende eenden en ganzen gedood worden, in totaal meer dan 800.000 vogels. Er zijn al 89 meldingen geweest van vogelgriep en de drastische acties moeten de verspreiding een halt toeroepen.