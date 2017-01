Dood van meer dan 10.000 kinderen was vermijdbaar

bewerkt door: redactie

6/01/17 - 15u46 Bron: Belga

De arts verzorgt een kind in de hoofdstad Sanaa. © afp.

Jemen In het door een (burger)oorlog geteisterde Jemen zijn vorig jaar ongeveer 10.000 kinderen gestorven terwijl hun dood vermeden had kunnen worden. De oorzaak ligt bij het ingestorte gezondheidssysteem, zegt de ngo Save The Children in een nieuw rapport. Nog 1.219 kinderen kwamen om als een direct gevolg van de gevechten.

"Wekelijks sterven daarom ongeveer 1.000 kinderen aan diarree, ondervoeding en infecties van de luchtwegen. Dat zijn allemaal doodsoorzaken die we normaal kunnen vermijden", zegt Edward Santiago, de directeur van Save The Children voor Jemen. © epa.