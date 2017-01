Gigantische ijsberg op Antarctica staat op afscheuren

Door: redactie

6/01/17 - 16u19 Bron: BBC

Een gigantische ijsberg ter grootte van een kwart van Wales dreigt af te breken van de Antarctische Larsen C-ijsplaat. © Adrian Luckman.

Wetenschappers vrezen dat een gigantische ijsberg op het punt staat van Antarctica af te scheuren. Dat schrijft de BBC. Als daardoor meer ijs in zee stroomt, zou de zeespiegel volgens sommige schattingen 10 centimeter kunnen stijgen, waarschuwen onderzoekers.

Een lange strook ijs - goed voor 5.000 vierkante kilometer - dreigt af te scheuren van Larsen C, de meest noordelijke ijsplaat van Antarctica. Onderzoekers houden de scheur al jaren angstvallig in de gaten, nadat eerder Larsen A (in 1995) en Larsen B (in 2002) afbraken. Beelden uit 2002 van de afbraak van Larsen B. © reuters.

Vorig jaar is de scheur erg snel beginnen groeien: sinds december kwam er op enkele weken tijd 18 kilometer bij. De toekomstige gigantische ijsberg hangt nu nog maar met een lengte van 20 kilometer vast, en het is volgens onderzoekers maar een kwestie van tijd voor het stuk ijs loskomt. Het gigantische gevaarte zou een van de tien grootste ijsbergen ooit geregistreerd worden. © epa.

Zeespiegel Onderzoekers vrezen dat de rest van de ijsplaat daardoor kwetsbaar wordt. "We zijn ervan overtuigd - hoewel sommigen ons tegenspreken - dat de rest van de ijsplaat onstabieler zal zijn dan de huidige", zegt professor Luckman van Swansea University, die het onderzoek leidt. "We verwachten in de komende maanden en jaren dat het ijs nog verder zal afkalven en misschien zelfs volledig instorten. Maar het is erg moeilijk om dat te voorspellen." "We zijn ervan overtuigd - hoewel sommigen ons tegenspreken - dat de rest van de ijsplaat onstabieler zal zijn dan de huidige" PROFESSOR LUCKMAN VAN SWANSEA UNIVERSITY

Omdat het afgebroken ijs drijft, zal het niet voor een stijging van de zeespiegel zorgen. Maar als de ijsplaat zelf nog meer afbrokkelt, zou dat er voor kunnen zorgen dat gletsjers op het land sneller gaan stromen, wat wel een impact zou hebben op de zeespiegel. Volgens schattingen zou die 10 centimeter stijgen, als al het ijs dat Larsen C nu tegenhoudt, in zee stroomt. © epa.