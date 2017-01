Geen treinverkeer tussen Brussel en Parijs: brand op Thalys, geen gewonden

Door: redactie

6/01/17 - 15u00 Bron: Twitter, vtm

(archieffoto) © belga.

Doornik Een brand op een Thalys heeft het treinverkeer tussen Brussel en Parijs platgelegd. De hogesnelheidstrein staat momenteel stil in Rumes, tussen Doornik en de Franse grens.

Volgens een reiziger op Twitter zou de trein om 13.06 uur tot stilstand gekomen zijn en zou er rook komen uit de laatste wagon. De hulpdiensten van Doornik werden naar eigen zeggen opgeroepen om 13.30 uur en zij gingen meteen ter plaatste. Volgens de brandweer zouden er geen gewonden te melden zijn.



Het is nog niet duidelijk of de trein geëvacueerd moest worden, noch wat de precieze oorzaak is van de brand. Er wordt wel gesproken over een brand aan de locomotief.



Hervat

"Momenteel is er geen treinverkeer mogelijk tussen Brussel en Parijs maar we verwachten dat dit in de loop van de namiddag wel opnieuw kan hervat worden", zegt Eva Mertens van Thalys.