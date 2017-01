Meer dan 30 doden bij nieuwe gevangenisopstand Brazilië

bewerkt door: redactie

6/01/17

Eerder deze week brak ook een opstand uit in Manaus. © reuters.

Bij een nieuwe gevangenisopstand in Brazilië zijn zeker 33 gedetineerden om het leven gekomen, melden de lokale autoriteiten. De feiten deden zich voor in de gevangenis van Monte Cristo vlakbij Boa Vista, hoofdstad van de noordelijke deelstaat Roraima. Naar verluidt hebben de veiligheidstroepen de controle heroverd.

Eerder deze week brak al een opstand uit in een gevangenis in Manaus, in de deelstaat Amazonia. Daar lieten 56 gedetineerden het leven. Aanleiding was een ruzie tussen de leden van twee rivaliserende drugsbendes.



Rellen en muiterij zijn schering en inslag in de overbevolkte Braziliaanse gevangenissen, die intern volledig gecontroleerd worden door rivaliserende criminele organisaties. Er zijn naar schatting meer dan 620.000 gevangenen in het grootste Latijns-Amerikaanse land.



Gisteren nog maakte de Braziliaanse regering de grote lijnen bekend van haar nieuwe veiligheidsplan, met onder meer de bouw van nieuwe gevangenissen in elk van de 27 deelstaten.