Kinder Surprise-eitjes overspoelen strand

6/01/17 - 12u18 Bron: vtmnieuws.be

Het strand van het Duitse Waddeneiland Langeoog ligt vol met Kinder Surprise-speeltjes. De honderdduizenden plastic capsules lagen over een kilometerslange strook verspreid. Slecht voor het milieu maar leuk voor de kindjes. Een Deens vrachtschip verloor een deel van zijn lading tijdens een zware storm en de stormvloed spoelde de speeltjes aan land. Vrijwilligers doen er alles aan om het strand weer proper te krijgen en te voorkomen dat het plastic terug in de zee geraakt. Voor de kindjes leek het net Pasen. Ze hielpen de volwassen maar al te graag met het opruimen van de speeltjes. "We hebben er al 333 thuis", vertelt een enthousiaste jongen.