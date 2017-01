Hij woont geboorte van zijn kind bij en wordt ontslagen. Het vervolg is pakkend

Lamar en Lindsay Austin met hun pasgeboren baby. © GoFundMe.

Hij had net weekenddienst met eindejaar toen zijn vrouw weeën kreeg. Lamar Austin uit de Amerikaanse staat New Hampshire woonde de bevalling bij en zag zijn kind ter wereld komen. Daarna werd hij ontslagen. Wat volgde, was een stroom van hartverwarmende reacties en jobaanbiedingen.

De man was aan de slag bij Salerno Protective Services, een private beveiligingsfirma. Hij zat middenin zijn proefperiode van drie maanden en er werd van hem verwacht dat hij dag en nacht stand-by was.



Eerste baby van 2017

Lamar kon echter zijn weekenddienst niet vervullen toen de weeën van zijn vrouw vrijdagavond begonnen. De bevalling duurde tot zondagmorgen. Toen kwam zoontje Cainin ter wereld. Het bleek de eerste baby van de staat New Hampshire in 2017 te zijn.



Koude douche

Maar de man kreeg meteen een koude douche nadat hij een bericht van zijn werkgever had ontvangen. Daarin stond botweg dat het contract werd beëindigd.



Geldinzameling

Toen een lokale krant het schrijnende eindejaarsverhaal van de man bracht, besloot advocate Sara Persechino onmiddellijk in actie te schieten en geld in te zamelen voor het gezin. "Niemand zou ooit moeten kiezen tussen zijn werk en zijn gezin", zei ze. "Het is zonde dat deze kersverse ouders zich nu moeten zorgen maken over hun financiële toestand, dit moet net een fantastische tijd zijn voor hen."



Goed hart

Maar dat is nog niet alles. Ook enkele werkgevers lieten hun goed hart zien. Zo kreeg Lamar al drie jobaanbiedingen en de kans om een stage te lopen. Zijn voormalige werkgever weigerde in te gaan op de zaak maar verklaarde enkel dat "Salerno Protective Services altijd waakzaam moet blijven dat de service ten allen tijden zoals het hoort aan de klanten wordt aangeboden."



"Soms verlies je iets en krijg je er iets veel beters voor in de plaats", besloot de kersverse vader die weer hoopvol naar de toekomst kan kijken.