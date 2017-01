Trump roept alle Amerikaanse ambassadeurs terug, ook die uit België

Door: redactie

De Amerikaanse president-elect Donald Trump zal alle politiek benoemde Amerikaanse ambassadeurs terugroepen naar de Verenigde Staten. Dus ook Denise Bauer, de Amerikaanse ambassadeur voor België, zal terugkeren naar de Verenigde Staten. Alle politiek benoemde ambassadeurs moeten hun post verlaten hebben tegen 20 januari, de dag waarop Trump wordt ingezworen als nieuwe president. Dat meldt The New York Times op basis van bronnen in het transitieteam van Trump.

Volgens anonieme diplomaten werd het bericht op 23 december naar de verschillende ambassadeurs gestuurd. Trump gaat daarmee in tegen het beleid van zijn voorgangers, die lieten ambassadeurs, zeker die met schoolgaande kinderen, vaak nog enkele weken of maanden in functie, zodat kinderen hun schooljaar konden afmaken. Of om diplomatieke dossiers af te werken. Maar Trump geeft alle politiek benoemde ambassadeurs nu de taak om "zonder uitzondering" terug te keren naar de Verenigde Staten, nog voor zijn inauguratie op 20 januari.



Het is niet ongewoon dat sommige ambassadeurs voor de Verenigde Staten politiek benoemd zijn, doorgaans gaat het om personen die nauwe banden hebben met de president en een grote bijdrage hebben geleverd in zijn (her)verkiezing. Zij stappen op als de termijn van hun president erop zit, in tegenstelling tot carrièrediplomaten, die wel kunnen aanblijven. De voorgangers van Trump pasten de deadline voor politiek benoemde ambassadeurs nooit heel strikt toe.



Dat doet Trump nu wel. Hij toont zich met deze beslissing nog maar eens vastberaden om het hele overheidsapparaat van de Verenigde Staten te ontdoen van al wie met zijn voorganger Barack Obama te maken heeft.

Opvolging kan maanden op zich laten wachten Door zijn beslissing dreigen de Verenigde Staten maandenlang geen diplomatieke gezanten te hebben in belangrijke landen als Duitsland, Canada of Groot-Brittannië. De aanstellingsprocedure voor nieuwe ambassadeurs kan namelijk maanden duren.



Ook de ambassadrice in België, Denise Bauer, moet volgens de beslissing van Trump terugkeren. Volgens de New York Times is zij op dit moment een oplossing aan het zoeken om toch in België te blijven, zodat haar dochter hier op het einde van dit schooljaar nog kan afstuderen.