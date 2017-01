Rusland gaat troepen deels terugtrekken uit Syrië, te beginnen met vliegdekschip

Robbe van Lier

Het Russische leger zal beginnen met zijn aanwezigheid in Syrië af te bouwen. Dat heeft de legerleiding vandaag bekendgemaakt, zo meldt het Russische persbureau Interfax. Het vliegdekschip Admiraal Kuznetsov zal als eerste terugkeren, samen met de begeleidende bevoorrading- en escorteschepen.

© afp. "In navolging van de beslissing van de opperbevelhebber van de het Russische leger, president Vladimir Poetin, is het Russisch leger begonnen met de afbouw van zijn troepen in Syrië", zo liet commandant Valery Gerasimov optekenen. Daarbij zal de Russische vloot onder leiding van vliegdekschip Admiraal Kuznetsov als eerste terugkeren naar Rusland. Op dit moment ligt die vloot voor de Syrische kust in de Middellandse Zee. Lees ook Spanje onder vuur omdat het Russische oorlogsvloot wil laten bijtanken

Enige Russische vliegdekschip Het enige Russische vliegdekschip wordt nog maar sinds eind oktober ingezet in Syrië. De inzet ervan deed veel stof opwaaien en zette de spanningen tussen het westen en Rusland op scherp. De Kuznetsov, met zo'n 25 gevechtsvliegtuigen en -helikopters aan boord, was vanuit militair oogpunt niet noodzakelijk voor Rusland in Syrië, omdat er al voldoende Russische gevechtsvliegtuigen op de Syrische luchtmachtbasis Hmeymim, bij Latakia, aanwezig waren.