Vrouw (20) ziet plots naaktfoto's van zichzelf als tiener op het internet. Haar vroegere schooldirecteur bleek erachter te zitten

Een voormalige schooldirecteur zit in de cel omdat hij kinderporno bezat en verhandelde via het internet. De zaak kwam aan het licht toen een oud-leerlinge (20) van de school plots naaktfoto's van zichzelf als tiener zag verschijnen op het internet. Waarop ze naar de politie stapte.

Het onderzoek begon in september vorig jaar. De foto's waren beelden die de jonge Amerikaanse vrouw van zichzelf had genomen toen ze vijftien was en die bestemd waren voor haar vriendje. Ze bleken opgeladen op een Russische website waar anoniem porno wordt verhandeld. De politie kon echter het IP-adres vinden van het toestel waarmee de beelden van de vrouw online waren gezet. En kwam uit bij Stephen Kyle Goodlett (36) uit Elizabethtown, in het Amerikaanse Kentucky. Huiszoeking Er werd meteen een huiszoeking uitgevoerd bij de man en daarbij werden 60 kinderpornofoto's gevonden op de toestellen van Goodlett. Het 'National Center for Missing and Exploited Children' identificeerde beelden van de jonge vrouw en een andere prille tiener in zijn Dropbox.

Al snel ging de man door de knieën. Hij bleek een voormalig directeur te zijn van een school waar de jonge vrouw heen was geweest als kind. En hij had een doortrapt systeem bedacht om aan naaktfoto's te komen van kinderen. Hij confisqueerde de mobiele telefoons van de leerlingen en doorzocht ze op materiaal dat hij kon gebruiken. Dat downloadde hij dan zonder dat ze het wisten. Hij deelde ze ook via het internet om zo aan nog meer kinderporno te geraken. Hij gaf ook toe aan de politie van Kentucky dat hij daaraan verslaafd was. Hij werd woensdag in staat van beschuldiging gesteld.



De school ontsloeg de man in oktober, enkele dagen nadat hij werd opgepakt. "Dit is iets wat we nooit eerder hebben gezien", aldus schoolopzichter Sam Sanders. "Iedereen hier is in shock. Hij heeft een vrouw en kinderen!"