Zes doden bij stortvloeden in zuiden van Thailand

Door: redactie

6/01/17 - 07u50 Bron: Belga

In het zuiden van Thailand, dat al dagenlang wordt getroffen door hevige regenval, zijn bij stortvloeden zes mensen omgekomen. Dat meldt het nationale departement rampenbestrijding vrijdag. Daarnaast legden de overstromingen het openbaar vervoer in de toeristische regio plat en moet ook de lokale luchthaven in de stad Nakhon Si Thammarat de deuren dichthouden.