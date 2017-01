Protestplekken aanwezig bij inhuldiging Trump

Door: redactie

Een anti-Trump demonstratie op 12 november vorig jaar in New York. © photo news.

Demonstranten krijgen tijdens de inauguratie van president Donald Trump openbare plekken voor hun protest. Dat heeft een grote federale instantie gisteren bekendgemaakt, nadat burgerrechtenadvocaten hadden gedreigd met rechtszaken.

Minstens 900.000 mensen worden verwacht in de Amerikaanse hoofdstad voor de inhuldiging van de New Yorkse zakenman tot de president op 20 januari. Sommigen zijn van plan te protesteren tegen enkele van Trumps controversiële plannen, zoals het voorstel om een muur te bouwen langs de grens met Mexico en het deporteren van illegalen.



Vergunning

Drie van de dertig groepen die een vergunning hebben aangevraagd voor een demonstratie hebben daadwerkelijk toestemming gekregen om openbaar gebied van het dienst voor de nationale parken te gebruiken voor, tijdens of na de inauguratie.



Vrouwenmars gaat sowieso door

De organisatoren van de Vrouwenmars in Washington op 21 januari hebben gezegd dat het protest door zal gaan, ongeacht de discussie over de toewijzing van demonstratieplekken.