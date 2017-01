Verstandelijk beperkte jongen dacht dat hij ging logeren maar werd gruwelijk gemarteld

Door: redactie

6/01/17 - 05u25

De 18-jarige man die eerder deze week in Chicago live op Facebook mishandeld werd, dacht dat hij ging logeren bij een vriend. Die 'vriend' ontvoerde de verstandelijk beperkte man echter en bracht hem naar een huis waar hij gemarteld werd door vier mensen die dat filmden en online zetten.

De politie publiceerde een foto van de vier verdachten, variërend van 18 tot 24 jaar oud. © afp.

De ouders van de man hadden hem zaterdag afgezet bij een McDonald's in de Amerikaanse stad met het idee dat hij zou gaan logeren bij een klasgenoot. De verstandelijk beperkte man ging aanvankelijk vrijwillig mee met zijn 'vriend' maar toen zijn ouders vreemde sms'jes kregen, gaven ze hem als vermist op. De vier daders, tussen de 18 en 24 jaar oud, hadden hem in een gestolen bestelwagen uit de voorsteden naar de stad gebracht. Eén van hen zou het slachtoffer gekend hebben. De vier bedreigden en mishandelden de jongeman, die vastgebonden in een hoek lag. Ze sneden ook een stuk van zijn haar en scheurden zijn kleding uit elkaar met een mes. De man werd gedwongen uit een toilet te drinken.



Strop

Eén van de daders hield een strop vast, die rond de nek van het slachtoffer was gebonden en riep: 'Fuck Donald Trump, nigger, fuck white people'. Volgens de politie bleef het slachtoffer minstens 24 uur in handen van zijn kwelgeesten waarvan hij enkele uren vastgebonden zat met tape over zijn mond. De politie onderzoekt de mishandeling als een 'hate crime', door de racistische uitspraken van de Afrikaans-Amerikaanse verdachten in de video tegen de blanke man en de uitspraken over zijn verstandelijke beperking. Toen een buurman uiteindelijk klaagde, trapten de verdachten zijn deur in en kon de 18-jarige ontkomen.



Zwaar getraumatiseerd

Politieagenten ontdekten de radeloze en gewonde jongeman in Chicago op straat, waar hij in de vrieskou op sandalen en in een hemdje ronddoolde. Hij werd in een ziekenhuis behandeld, maar kon inmiddels al naar huis terugkeren. Op de video is een hoofdwond te zien. Hij is volgens de politie te zwaar getraumatiseerd om te praten. De vier verdachten, twee mannen en twee vrouwen, zijn gearresteerd op onder meer verdenking van ontvoering en geweld. De beelden, die een van de daders had gepubliceerd, zijn inmiddels van hun Facebook-profiel verwijderd.