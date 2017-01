Twee doden na onrust in Mexico om hogere benzineprijzen

Bewerkt door: Redactie

6/01/17 - 03u30 Bron: AP

Agenten arresteren een demonstrant in Monclova bij protesten tegen hogere benzineprijzen. © reuters.

Deregulering van de energiesector heeft in Mexico hogere benzineprijzen tot gevolg. De dure benzine leidde afgelopen week tot rellen, wegblokkades en overvallen waarbij twee mensen om het leven zijn gekomen.

Plunderlingen in Veracruz. © ap.

Mexicanen zijn woedend over de 20 procent hogere prijzen aan de benzinepomp met ingang van 1 januari. Vooral vrachtwagen- en taxichauffeurs worden hard getroffen. Demonstranten blokkeren snelwegen en havens waardoor transport lastig is en de toevoer van benzine nog onzekerder. Tankstations maar ook andere winkels worden geplunderd nu goederen duurder en schaarser worden.



300 overvallen

Volgens Mexicaanse autoriteiten zijn er 300 overvallen geweest en zijn er in een week 600 mensen gearresteerd. Toen een politieagent donderdag een overval op een tankstation in Mexico City donderdag wilde tegenhouden werd hij gedood. In Veracruz werd een omstander dodelijk aangereden toen overvallers vluchtten voor politie.



Kwart van het minimumloon

De Mexicaanse regering zegt dat het nodig was om gereguleerde prijzen voor benzine en diesel af te schaffen. Daarvan zouden vooral de rijke Mexicanen profiteren. De prijs voor een liter benzine is nu gelijk aan een kwart van het minimumloon voor een dag werk. Volgens de katholieke kerk in het land worden vooral de armen hard getroffen door de prijsstijging die ook doorwerkt in dagelijkse levensbehoeften.