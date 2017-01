Joe Biden tegen Trump: "Grow up!"

Door: redactie

6/01/17 - 02u00 Bron: Belga

De Amerikaanse vicepresident Joe Biden. © photo news.

De Amerikaanse vicepresident Joe Biden riep Donald Trump vandaag op om "volwassen te worden", toen hem tijdens het Amerikaanse nieuwsprogramma PBS NewsHour gevraagd werd naar zijn mening over de tweets van de aanstaande president. "Grow up, Donald... tijd om een volwassene te worden. Je bent de president!", klonk het gepikeerd.

In het bijzonder ging het over de uitlatingen van Trump over Chuck Schumer, de nieuwe fractieleider van de Democraten in de Senaat, en over president Barack Obama. Trump noemde Schumer "de hoofdclown" van de partij, en verweet Obama opruiende uitspraken over hem te doen.



Gevaarlijk

"Word volwassen Donald, het moment is aangebroken om volwassen te zijn, je bent president", zo reageerde Biden. Hij zei het ook gevaarlijk te vinden dat een Amerikaanse president vijandig staat tegenover de inlichtingendiensten. "Ik vind dat gevaarlijk", zei hij in het interview. "Het is uitermate dwaas wanneer een president geen vertrouwen heeft in, of niet bereid is te luisteren naar de verschillende inlichtingendiensten zoals de CIA. Uitermate dwaas."



"Zielige reactie"

"Dit is een zielige reactie", zo reageerde een lid van Trumps overgangsteam tegenover CNN. "Het getuigt van de angstgevoelens van Obama, Hillary Clinton en Joe Biden over hun verkiezingsnederlaag. Donald Trump is de enige volwassene in de kamer."



Voor de verkiezingen zei Biden in een interview met CNN dat Trump geen voeling heeft met het Amerikaanse volk. "Het is geen slechte man, maar zijn onwetendheid is erg groot", zo klonk het.