Door: redactie

6/01/17 - 01u30 Bron: Belga

Een voormalige gevangene van Guantanamo Bay wordt door zijn familie omhelsd na zijn aankomst in Riyad. © afp.

Drie gevangenen van de militaire Amerikaanse gevangenis Guantanamo op Cuba zijn donderdag overgevlogen naar Saoedi-Arabië.

Het Witte Huis had dinsdag aangekondigd, nieuwe gedetineerden van het omstreden concentratiekamp voor terreurverdachten naar andere landen over te brengen. President-elect Donald Trump had zich tegen dat voornemen verzet.